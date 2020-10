Getafe-Barça: les compositions probables des deux équipes

Cinquième au classement, le Barça se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse de Getafe pour le compte de la sixième journée de Liga. Une rencontre test pour les Blaugranas, à une semaine du clasico face au Real Madrid.

Auteur de deux victoires en trois sorties en Liga cette saison, le Barça affronte Getafe ce soir en sixième journée de championnat. Logés à la 5è place du classement mais avec un match en moins, les Blaugranas vont tenter de rester dans le rythme imposé par le Real Madrid, leader du championnat, à une semaine du clasico. Pour cette rencontre, Ronald Koeman sera privé de son gardien de but Ter Stegen, toujours bloqué à l’infirmerie. Mais le coach néerlandais peut compter sur le retour d’Ousmane Dembele qui retrouve l’effectif catalan après plus d’un an et demi sans compétition.

Côté Getafe, José Bordolas va tenter, à défaut de gagner, d’arracher le point du nul face à l’ogre catalan. Les Azulones restent sur un début de saison exceptionnel avec deux victoires pour un nul en quatre sorties.

Voici les compos probables des deux équipes :

Getafe : Soria; Olivera, Djené, Etxeita, Damián; Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Nyom; Mata; Cucho

Barcelone : Neto, Dest, Lenglet, Piqué, Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Griezmann, Dembélé; Leo Messi.