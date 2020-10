France: un professeur d’histoire ayant montré les caricatures de Mahomet en classe décapité

Un professeur d’histoire ayant montré les caricatures de Mahomet en classe a été décapité près de Paris. Son présumé agresseur a été tué par la police ce vendredi 16 octobre 2020.

En France à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), un professeur d’Histoire du collège du Bois-d’Aulne âgé de 47 ans, a été décapité vendredi. De sources policières, l’enseignant avait montré récemment à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d’un cours sur la liberté d’expression. Le professeur avait été menacé par des parents et avait même déposé plainte au commissariat.

🚨 Une intervention de police est actuellement en cours Place René Picard à @VilledeConflans.

➡️Évitez le secteur

➡️Respectez le périmètre de sécurité

➡️Suivez les instructions des #FDO

➡️Ne génez pas l'intervention en cours pic.twitter.com/gvAdmgPLsd — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) October 16, 2020

Selon France.info, son agresseur présumé est mort sous les balles tirées par la police à Eragny-sur-Oise, dans le Val-d’Oise. Il aurait crié « Allah Akbar » avant d’être abattu. Le président Français Emmanuel Macron, dénonce un “attentat terroriste islamiste caractérisé” et appelle “à faire bloc”.

“Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd’hui parce qu’il enseignant, parce qu’il apprenait à des élèves la liberté d’expression, la liberté de croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d’un attentat terroriste islamiste caractérisé”, a déclaré Macron qui poursuit: “Nous ferons bloc. Ils ne passeront pas, a martelé le président de la République. L’obscurantisme et la violence qui l’accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. J’appelle l’ensemble de nos compatriotes à faire bloc, à être unis, sans aucune distinction quelle qu’elle soit.”

Le parquet antiterroriste saisi

Le parquet national antiterroriste a annoncé à l’AFP s’être immédiatement saisi de l’enquête, ouverte pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

L’attaque a suscité plusieurs réactions en France. L’ancien président François Hollande appelle à «l’unité» face «à l’obscurantisme». «Avec l’assassinat effroyable d’un professeur, la République et son école sont à nouveau la cible du terrorisme islamiste. Plus que jamais, nous devons être unis face à la barbarie et à l’obscurantisme. Mes pensées vont à la famille de l’enseignant et à toute la communauté éducative», a publié sur Twitter l’ancien chef de l’État.