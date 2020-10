France: un commissariat de police attaqué à Paris (Vidéo)

Un commissariat de Paris, la capitale française, a été pris d’assaut samedi soir, par une foule armée de barres métalliques et de feux d’artifice, rapportent les responsables cités par Sky News.

Un groupe non identifié d’une quarantaine de personnes, dont le mobile n’était pas clair, a tenté de prendre d’assaut le poste de police de Champigny-sur-Marne, à environ 15 km au sud-est du centre de Paris. Selon les informations, les assaillants ont tenté de pénétrer dans l’enceinte du poste de police sans succès. C’est la troisième attaque contre ce commissariat en trois ans. Les responsables ont déclaré qu’ils “n’étaient pas loin d’une catastrophe”.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par la police, montrait un barrage de feux d’artifice en direction de la gare, située dans le quartier connu pour le trafic de drogue. La préfecture de police de Paris a déclaré sur Twitter dimanche : “violente attaque hier soir contre le commissariat de Champigny avec des tirs de mortier et divers projectiles. Aucun policier n’a été blessé.” Personne n’a été arrêté mais des photos montraient des vitres brisées au poste de police et des voitures endommagées. On ne connait toujours pas les motifs de cette attaque.

VAL-DE-MARNE : Le commissariat de Champigny-sur-Marne a été attaqué cette nuit par des dizaines d'individus, à coups de barres de fer et de tirs de mortier d’artifice. Cinq véhicules ont été dégradés et des fenêtres brisées (Europe 1).pic.twitter.com/fcr8dT5XxP — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 11, 2020

«Il s’agissait d’une attaque organisée d’une quarantaine de personnes qui voulaient se battre. Depuis quelques jours, c’est tendu avec des gens qui ont une certaine volonté de se battre avec la police. C’est un sentiment anti-police. Nous n’étions pas loin d’un désastre », a déclaré le maire de Champigny, Laurent Jeanne à BFM. C’est le dernier incident de sécurité d’ordre public en France depuis la fin du verrouillage du COVID-19 à la mi-mai.