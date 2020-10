France – Tension avec la Turquie: Emmanuel Macron a «totalement perdu le contrôle de la situation»

Jean-Luc Melenchon a indiqué que le président français Emmanuel Macron avait «totalement perdu le contrôle de la situation» dans son conflit avec la Turquie à propos de l’islamophobie, rapporte Anadolu.

Melenchon, leader du mouvement La France insoumise et député d’une région méditerranéenne à forte population musulmane, a déclaré qu’il soutenait Macron à plusieurs reprises, mais c’est fini, et qu’il ne soutiendra pas Macron dans son clash avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. «Le mieux que je puisse faire, c’est de me taire», a-t-il déclaré. “Hier soir, le président, pour des raisons qu’aucun de nous ne peut comprendre, s’est étalé sur une série de tweets, a totalement perdu le contrôle de la situation”, a expliqué le député.

Selon Melenchon, le président “ferait bien de réfléchir à ce que sa stratégie fera. La France est rabaissée, humiliée et ridiculisée, que compte-t-il faire, à part les tweets? Plusieurs pays arabes, ainsi que la Turquie, l’Iran et le Pakistan, ont condamné l’attitude de Macron envers les musulmans et l’islam, Erdogan affirmant dimanche que le dirigeant français avait besoin d’un “traitement mental”. Après les propos d’Erdogan, la France a rappelé son ambassadeur en Turquie.