France – Restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal: les députés approuvent le texte à l’unanimité

L’Assemblée nationale française s’est prononcée, mardi 6 octobre, sur la restitution avec transfert de propriété de biens culturels au Sénégal et au Bénin. Le texte a été adopté à l’unanimité, avec 49 voix pour et aucune contre.

Les députés français se sont prononcés, mardi 6 octobre 2020, pour restituer des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Le texte qui a été adopté à l’unanimité (49 voix pour et aucune contre) déroge exceptionnellement au principe d’inaliénabilité des collections françaises en redonnant la pleine propriété au Bénin et au Sénégal. Il reste toutefois à être examiné par le Sénat.

Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces du «Trésor de Béhanzin» provenant du pillage du palais d’Abomey en 1892. Elles sont aujourd’hui au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Le Sénégal doit récupérer un sabre et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du XIXe siècle. Détenu par le Musée de l’Armée à Paris, ce sabre est exposé à Dakar dans le cadre d’un prêt de longue durée.

Si pour l’hexagone, ce geste voudrait marquer un renouveau des relations franco-africaines, le président Patrice Talon n’est pas encore satisfait de ce petit pas. “Voter une loi spécifique pour restituer vingt-six œuvres est un strict minimum. Ce que nous souhaitons, c’est une loi générale” permettant de négocier “une restitution globale sur la base d’un inventaire précis” a expliqué le président béninois à Jeune Afrique.