France-Portugal: voici ce que Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo se sont dit

Au sortir du nul (0-0) entre le Portugal et la France en Ligue des nations, dimanche soir, la presse française s’est enflammée pour l’échange cordiale qu’a eu Mbappé avec Cristiano Ronaldo. Des bouts de phrase, dont la teneur vient d’être révélée.

Dimanche soir, l’équipe de France recevait le Portugal en 3è journée de Ligue des nations. Une rencontre qui s’est soldée par un score nul et vierge (0-0). Mais ce qui a le plus attiré l’attention des internautes au cours de ce choc plutôt plaisant, c’est l’échange entre les deux superstars, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, avant le début de la seconde période. Bien qu’étant dans des camps opposés, l’attaquant du PSG et son homologue de la Juventus ont échangé des sourires complices juste au retour des vestiaires.

A lire aussi : Bolivie-Argentine: grosse brouille entre Lionel Messi et Martins Moreno

C’est le journaliste Rodrigo Fáez qui a dévoilé sur Youtube ce que se sont dit les deux attaquants. « Pour ce qu’on m’a rapporté dans les deux vestiaires, Cristiano lui a dit :’Alors, le Real Madrid ?’ Il n’a pas eu de réponse, mais Mbappé a souri en lui disant : ‘Tu veux que je te raconte quoi, alors que je ne sais pas moi-même ce que je vais faire dans le futur ? » Le journaliste ajoute : « Mbappé n’a rien dit publiquement mais on m’a confirmé qu’il veut jouer au Real Madrid et que Cristiano Ronaldo le sait parfaitement. », a lâché le journaliste dans des propos cités par Afriquesports.