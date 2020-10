France-Portugal: Kylian Mbappé encense Cristiano Ronaldo

Au sortir du nul (0-0) entre le Portugal et la France en Ligue des nations, Kylian Mbappé a publié une photo sur les réseaux sociaux où il rend hommage à son idole Cristiano Ronaldo.

Dimanche soir, l’équipe de France recevait le Portugal en 3è journée de Ligue des nations. Une rencontre qui s’est soldée par un score nul et vierge (0-0). Co-leaders du groupe C, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager malgré les multiples occasions de part et d’autre. Mais ce qui a le plus attiré l’attention des internautes au cours de ce choc plutôt plaisant, c’est l’échange entre les deux superstars Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo avant le début de la seconde période.

Bien qu’étant dans des camps opposés, l’attaquant du PSG et son homologue de la Juventus ont échangé des sourires complices juste au retour des vestiaires. Quelques instants après la fin du match, le Champion du monde en titre, âgé de 21 ans a tenu à rendre hommage à son idole de jeunesse : CR7. Il a posté deux photos de leur accolade sur les réseaux sociaux : “Idol (Idole)“, écrit Mbappé. Preuve que la star parisienne est toujours sous le charme de la ”machine” portugaise.