France: les étrangers polygames bientôt expulsés, vers une “islamophobie officielle” ?

Le gouvernement français veut l’expulsion des polygames, résidant sur son territoire. C’est l’annonce faite par la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, lundi 5 octobre 2020.

C’est l’un des nombreux aspects contre lesquels l’exécutif français souhaite lutter par le biais de son projet de loi contre les séparatismes. Les étrangers polygames vivant en France pourront être expulsés par les autorités, a annoncé, ce lundi 5 octobre, la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, à l’occasion d’un passage sur le plateau de BFMTV.

"Nous devons mettre fin à la polygamie de fait"@MarleneSchiappa est l'invitée de Jean-Jacques Bourdin pic.twitter.com/l5XdXvvxF6 — BFMTV (@BFMTV) October 5, 2020

En réalité, la polygamie est interdite en France, mais cette disposition peut être contournée par des polygames qui se marient à l’étranger. La ministre a donc annoncé que l’objectif est de ne plus accorder « de titre de séjour à une personne qui arrive de l’étranger et qui est en situation de polygamie »

“Gérald Darmanin le ministre de l’Intérieur, et moi-même, nous inscrirons dans la loi cette mesure qui veut que désormais nous ne donnerons plus des titres de séjour à une personne qui arrive d’un pays étranger et qui est dans une situation de polygamie, a annoncé la ministre. Nous considérons que la polygamie est contraire aux valeurs de la République”, avant de rappeler qu’elle “est interdite par la loi en France, vous n’avez pas le droit de vous marier en France avec une femme puis avec une deuxième, puis avec une troisième puis avec une quatrième en même temps”. Si Marlène Schiappa n’a pas quantifié le phénomène en France, elle a insisté: “Nous devons mettre fin à cette polygamie de fait, qui existe”, précisant que ces situations sont “parfois” révélées “par des contrôles, notamment de la CAF”.

Une mesure radicale contre l’Islam ?

Si officiellement, cette mesure est pour ne plus accorder “de titre de séjour” aux polygames qui arrivent de l’étranger, elle suscite beaucoup de questions en cette période de la montée grandissante de l’islamophobie dans le pays. A cause des attentats djihadistes et des récents événements liés à Charlie Hebdo, l’islam est devenu un enjeu politique. Et cette mesure empêchera l’arrivée des nombreux musulmans sur le territoire Français.

Récemment, une proposition de loi constitutionnelle a été déposée devant le Sénat par la majorité sénatoriale de droite. Elle vise à garantir la prééminence des lois de la République face aux « revendications communautaristes » de dérogations pour « des motifs d’origine ou de religion ». Ainsi, ce texte stipule dans l’un de ses articles que « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune ».

Se sentant vraiment menacé face à l'”extrémisme”, Emmanuel Macron avait défendu «la liberté de blasphémer» en France à propos de la republication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet, lors d’une conférence de presse à Beyrouth. De plus, Macron avait déjà prévu un plan gouvernemental de lutte contre l’islam radical et le communautarisme.

Même si pour l’instant, les contours de cette disposition sur “l’expulsion des polygames, résidant en France” sont encore flous, cela suscite de nombreuses questions.