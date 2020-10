France: les députés planchent sur la loi sur la restitution d’œuvres d’art au Bénin et au Sénégal

L’Assemblée nationale française se prononce, ce mardi 6 octobre 2020, sur la restitution avec transfert de propriété de biens culturels au Sénégal et au Bénin.

Un nouveau chapitre du lien culturel entre la France et l’Afrique s’ouvre à Paris. Présenté en conseil des ministres, il y a peu, le projet de loi sur la restitution des 26 œuvres d’art au Bénin et du sabre d’El Hadj Omar Tall au Sénégal, est sur la table des parlementaires Français ce mardi 06 octobre 2020.

A lire Aussi: Restitution de biens culturels: Patrice Talon insatisfait du projet de loi en débat à Paris

Le texte comporte deux articles et doit être soumis au vote dans la soirée. Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces du « Trésor de Béhanzin » provenant du pillage des palais d’Abomey en 1892. Elles sont aujourd’hui au musée du Quai Branly – Jacques-Chirac à Paris. Le Sénégal va récupérer la propriété d’un sabre et de son fourreau attribués à El-Hadj Omar Tall, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du XIXe siècle.

Présenté en procédure accélérée, ce projet de loi déroge ponctuellement au caractère inaliénable des collections des musées nationaux français, parmi les plus riches du monde, en pièces de toutes époques et tous horizons.

A lire Aussi :France: étude d’un projet de loi sur la restitution de biens culturels pillés au Bénin

Un geste insuffisant!

Le processus en cours pour la restitution des biens culturels au Bénin, est taxé de critique majeure. Au micro de Jeune Afrique, le président béninois Patrice Talon avait dénoncé le caractère trop limité de cette restitution. « Je ne suis pas satisfait du projet actuellement en débat à Paris », avait déclaré Patrice Talon, qui poursuit : « Ce que nous souhaitons, c’est une loi générale qui autorise l’exécutif à négocier avec nous une restitution globale sur la base d’un inventaire précis. ».

Notons qu’au sein même des parlementaires Français, certains s’interrogent sur les motifs qui ont poussé le gouvernement à opter pour une loi d’exception qu’une loi de portée générale.