France: le subtil tacle de Griezmann à Messi et Koeman

Buteur mercredi face à la Croatie en Ligue des nations, Antoine Giriezmann a évoqué en fin de rencontre, sa situation difficile au Barça et a glissé un lourd sous-entendu en direction de Messi et Koeman.

En difficulté au Barça en ce début de saison et critiqué par son entraineur, Ronald Koeman, Antoine Griezmann semble avoir retrouvé le sourire en équipe nationale où il participe avec la France aux rencontres de la Ligue des nations. Si le Blaugrana est encore loin de retrouver sa forme d’antan, il n’en reste pas moins qu’il ait été buteur sur les deux sorties de son équipe, face à l’Ukraine et la Croatie.

Titulaire mercredi à Zagreb, l’international français a ouvert le score dès les premières minutes sur une splendide frappe sous la barre. « J’en ai (mis) des plus beaux, la balle m’est venue, j’ai essayé de bien la frapper. J’ai tout mis dedans et voilà, si elle partait en tribunes c’était pareil », a-t-il raconté à l’issue de la rencontre au micro de TF1. La soirée n’a pas pour autant été simple. « Un match compliqué, pas très beau à voir sur un terrain gras et difficile. On avait un adversaire qui voulait nous battre. On a su souffrir et gagner, c’est le plus important, a-t-il expliqué. On est costauds défensivement et devant chaque occasion doit faire but. »

L’ancien Colchonero en a d’ailleurs profité pour évoquer sa situation au Barça. L’occasion pour Grizou de passer un message à destination de Messi et Koeman. « Cela fait du bien, je me sens bien. Le coach sait où me mettre, je profite donc de la confiance du coach et de celle de mes coéquipiers», a-t-il lancé.