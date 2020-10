France: la 1ère dame Brigitte Macron perd son procès contre un gilet jaune

La première dame française Brigitte Macron a été déboutée par la justice française face à un gilet jaune.

Brigitte Macron avait porté plainte contre un « gilet jaune » pour l’inscription de graffitis qu’elle considérait comme injurieux à son encontre. Mais la femme du président français a été déboutée par la justice.

« Aujourd’hui (mercredi), Brigitte et Emmanuel Macron ont été défaits devant un tribunal. L’AFP était présente. Vous n’en entendrez parler nulle part. Aucune raison de s’étonner », a annoncé sur Twitter Juan Branco, l’avocat de l’homme de 49 ans. Selon Var Matin, ce dernier a été jugé pour « injure publique envers le président de la République » et « injure publique et diffamation envers particulier(s) ».

Pour rappel, les faits remontent au 11 août 2020. Le Gilet jaune originaire de Haute-Savoie, avait inscrit des graffitis sur un homard géant gonflable pendant qu’il se baignait non loin du fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas. A l’époque, Brigitte et Emmanuel Macron y passaient leurs vacances. Mais l’accusé avait filmé son geste avant de publier la vidéo sur son compte Facebook.