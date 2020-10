France: il saisit la justice pour un dos-d’âne jugé trop haut et a été dédommagé

En France, un automobiliste a obtenu qu’un dos-d’âne jugé trop haut retrouve sa conformité d’ici trois mois.

A Lorgues (Var), un ralentisseur jugé trop haut doit être raboté. C’est en substance, ce qui ressort du verdict du tribunal de cette commune française, saisi par un automobiliste qui avait endommagé son véhicule après un passage sur un dos-d’âne, jugé trop haut et trop dangereux. Le conducteur qui avait mis en cause la commune devant le tribunal, recevra près de 2000 euros d’indemnités pour les dégâts provoqués sur sa voiture.

C’est donc un pari gagné pour ce conducteur et à la fois, un verdict qui pourrait faire jurisprudence dans la région: « C’est une excellente nouvelle pour nous qui nous battons depuis quatre ans pour dénoncer l’illégalité des ralentisseurs en France », clame Thierry Modolo, à la tête de l’association « Pour une mobilité sereine et durable ».

« Ces plateaux abrupts ne doivent pas dépasser 4 m de long et 10 cm de haut. Or, la plupart font 15 voire 20 cm de hauteur. On en a même trouvé à 25 cm dans le Var ! Vous imaginez les dégâts quand une voiture ou une moto passe ? Sans compter que beaucoup sont implantés dans des zones où ils n’ont rien à faire. », a-t-il poursuivi au micro de LeParisien. A Var, département français de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des conducteurs demandent “la mise en conformité de 700 ralentisseurs ou leur destruction ».