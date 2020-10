France: explosion de la vente des sextoys après l’annonce du confinement

Si l’annonce d’un reconfinement en France risque d’aggraver l’impact de la pandémie sur plusieurs secteurs de l’économie, ce n’est pas le cas pour les objets érotiques. Cette annonce a fait exploser les ventes de sextoys sur internet et dans un groupement de boutiques parisiennes.

Depuis minuit, la France est de nouveau reconfinée pour au moins un mois avec l’espoir de casser la seconde vague de l’épidémie de coronavirus. Et pendant ces 4 semaines, il faut trouver de quoi s’occuper et s’amuser. Et ça, les Françaises et les Français l’ont bien compris.

Comme le rapporte Francebleu, le marché des sex-toys prospère actuellement en France. Selon le média frnacais, depuis mercredi, quelques heures même avant l’annonce du reconfinement, plusieurs boutiques parisiennes de vente de ces objets ont été prises d’assaut.

“Il y a la queue devant les magasins, et surtout beaucoup de couples”, a déclaré un responsable de ces boutiques spécialisés dans la vente de ces accessoires destinés à accroître le plaisir sexuelle. “En deux jours, les ventes de sextoys ont bondi de 136%” poursuit-il. “On est obligés de bloquer l’entrée puisqu’on est toujours limité à un certain nombre par mètre carré. La plupart des clients nous disent qu’ils veulent passer un confinement agréable avec leur conjoint, et même parfois en solo,” poursuit un autre responsable d’une autre entreprise de la même catégorie. Sur la seule journée de jeudi, ce responsable a doublé son chiffre d’affaires par rapport à une journée normale.

Trouvaille pour enrichir sa vie de couple

Si pendant cette période, une partie de la population aura la journée rythmée par le télétravail, il faudra quand même animer les soirées et sa vie de couple. “Les Français sont relativement assez pudiques par rapport à nos produits. C’est un peu comme si le confinement leur donnait envie de se lâcher. On oublie les tabous, analyse un des responsables sus-cité. “Quand on n’a plus rien, quand on n’a plus de distraction, on se reconcentre sur son couple et c’est une tendance qui est saine.”

Pendant le premier confinement mondial, une augmentation de ventes de ces jouets pour adultes a été observée dans plusieurs grands foyers de propagation du virus, à l’instar des États-Unis (+75 %), de Honk-Kong (+71 %) ou encore de l’Italie (+60 %), et le champions du monde, Canada(+130%).

L’orgasme, un shoot d’hormones bonnes pour la santé

Selon des études scientifiques rapportées par Le Parisien, ” l’orgasme c’est un shoot d’hormones bonnes pour la santé. Les endorphines qui sont relâchées à ce moment-là stimulent les cellules du système immunitaire, il limite l’anxiété, le stress et l’agressivité grâce à l’ocytocine ou encore booste la production de mélatonine, l’hormone du sommeil.”