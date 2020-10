France – Deuxième vague de coronavirus: Emmanuel Macron va annoncer de nouvelles mesures

Ce mercredi 15 octobre 2020, le président Emmanuel Macron sera face aux Français pour faire le point de la situation sanitaire liée au covid-19 et annoncer de nouvelles mesures restrictives.

Toute une population est suspendue aux lèvres d’une seule personne. A 19h55, Emmanuel Macron va prendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures de restriction et expliquer le plan d’action du gouvernement contre la Covid-19.

L’intervention du chef de l’Etat est très attendue face à la nouvelle vague de la maladie à coronavirus qui risque de paralyser à nouveau le pays. Quelles mesures faut-il attendre de l’intervention du patron de l’Elysée? De sources proches de la présidence, on apprend qu’Emmanuel Macron va annoncer la mise en place du couvre-feu, une mesure qui a fait ses preuves dans plusieurs régions face à la covid-19.

“Tout faire pour empêcher un nouveau reconfinement généralisé, qui paralyserait à nouveau l’économie et isolerait encore davantage les plus fragiles“, tel est l’objectif principal de l’exécutif qui va expliquer son plan d’action au peuple ce mercredi, dans une interview de 45 minutes accordée à TF1 et France 2.