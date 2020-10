France – Coronavirus : Paris placée en zone d’alerte maximale, fermeture de tous les bars, salles de fête …

La pandémie de Covid-19 sévit toujours et les indicateurs continuent de se dégrader en France. Après le passage de Paris et sa petite couronne en zone d’alerte maximale, de nouvelles restrictions ont été détaillées ce lundi.

Dimanche 4 octobre 2020, Paris et sa petite couronne ont été placées en « alerte maximale », synonyme de nouvelles restrictions, qui seront précisées ce lundi. Ces « mesures contraignantes », qui dureront au moins 15 jours, ont été détaillées lors d’une conférence de presse, lundi 5 octobre, par la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement. Elles entreront en vigueur dès mardi 06 octobre, a indiqué Matignon.

Les bars ferment, les restaurants autorisés à ouvrir

“Ensuite je prends toute une série de mesures qui visent à limiter les activités à risque”, a déclaré Didier Lallement, préfet de police de Paris, confirmant qu’“à compter de demain tous les bars resteront fermés”, dans la capitale. “Les restaurant pourront rester ouverts à leurs horaires habituels sous réserve du stricte respect d’un nouveau protocole sanitaire” qui sera détaillé dans la journée, a-t-il ajouté.

“Les clubs de jeu, salle de danse, salle de jeu seront également fermés au public”, a encore annoncé ce lundi Didier Lallement, préfet de police de Paris, ce lundi, précisant que “ces lieux festifs sont souvent propices à des brassages de populations souvent avec consommation d’alcool”. Foires, salons et événements se tenant sous de grandes tentes seront également interdits.

Limiter les grands rassemblements

Les salles de classe ou amphithéâtres des universités ne pourront en outre être remplies qu’à 50 % de leur capacité au maximum en zones d’alerte renforcée et maximale, a annoncé dimanche Matignon, en précisant que cette mesure s’appliquait à partir de mardi. Par ailleurs, et toujours pour faire face à un regain de circulation du Covid-19, le télétravail est « plus que jamais » privilégié dans ces mêmes zones, a rappelé le gouvernement.

En France, 12 565 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés lors des dernières 24 heures. Sur les sept derniers jours, 4 264 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 893 en services de réanimations.