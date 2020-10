France – Attaque de Nice: «La France doit faire preuve d’une détermination sans faille», Nicolas Sarkozy

A la suite de plusieurs réactions après l’attaque de Nice en France jeudi, l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, a réagi en condamnant et appelant à des mesures fermes de la part de l’Etat.

« J’exprime ma plus profonde indignation à la suite de ce nouvel attentat criminel, quelques jours seulement après l’assassinat insoutenable de Samuel Paty », a indiqué Sarko sur les réseaux sociaux. Il ajoute que « l’extrême gravité de la situation exige des décisions fortes, immédiates et sans retour. La France doit faire preuve d’une détermination sans faille et d’un grand sang-froid afin de ne pas tomber dans le piège dans lequel les ennemis de la démocratie veulent nous attirer ».

« Dans ces moments où la vie d’innocents est à ce point menacée, l’unité doit être la règle derrière nos institutions et ceux qui l’incarnent. Le temps n’est pas à la polémique ni à la politique. Il est au combat de tous contre la barbarie, et pour la civilisation », a écrit Nicolas Sarkory. Cette déclaration intervient après le meurtre de trois personnes dans une attaque au couteau dans et près d’une église à Nice. L’une des victimes a été décapitée.