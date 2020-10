France – Attaque de Nice: Emmanuel Macron annonce un déploiement militaire impressionnant

Le président français, Emmanuel Macron, a réagi après l’attaque de Nice et indiqué clairement que la France ne cédera rien.

« Si nous sommes attaqués une fois encore, c’est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour notre possibilité sur le sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur », a déclaré Emmanuel Macon après l’attaque de Nice. Le président a réitéré la détermination de son gouvernement et des français à ne céder aucune place à ce qu’il appelle le « terrorisme islamiste ». « Et je le dis avec beaucoup de clarté encore une fois aujourd’hui, nous ne céderons rien », a poursuivi Macron.

Le président français a rassuré ses compatriotes que les dispositions sécuritaires qui ont été prises pour leur assurer la sécurité. « Nous avons décidé d’augmenter la posture de vigilance partout en France pour nous adapter à la menace terroriste », a indiqué Macron. « J’ai décidé que nos militaires seront, dans les prochaines heures, d’avantage mobilisés et nous passerons la mobilisation dans le cadre de l’opération sentinelle, de 3000 à 7000 militaires sur notre sol », a annoncé Macron.