France – Attaque à Notre-Dame de Nice: trois morts, l’auteur grièvement blessé

La police a enfin interpelé l’auteur de l’attaque à l’arme blanche perpétrée à Nice ce jeudi 29 octobre 2020.

Selon la police nationale française, trois personnes ont perdu la vie dans une attaque à l’arme blanche perpétrée ce jeudi à l’intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l’Assomption, à Nice. Une femme a été décapitée, deux autres personnes (un homme et une femme) ont été froidement égorgées et plusieurs autres personnes ont été blessées ce jeudi.

A lire Aussi: France: nouvelle attaque terroriste à Nice, une femme décapitée dans une église

De source policière, l’auteur de l’agression a été interpellé. Il aurait été blessé par balle et transporté à l’hôpital sous haute surveillance. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a organisé une réunion de crise place Beauvau à Paris. Le parquet antiterroriste a été saisi de l’enquête. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert une enquête pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Elle a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le premier ministre Jean Castex et le président Emmanuel Macron se rendront à Nice en fin de matinée. Pour rappel, Nice a déjà été endeuillée par un attentat le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais qui avait fait 86 morts.