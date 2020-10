France: alerte à la bombe près de la tour Eiffel, la police déployée

Une alerte à la bombe a été déclenchée aux alentours de l’Arc de triomphe à Paris mardi et les forces de l’ordre ont été déployées sur place.

L’Arc de triomphe a été évacué par les policiers français alors que ces derniers procèdent à ce qu’ils appellent une vérification, à la suite d’une alerte à la bombe mardi. Les policiers ont bouclé tout le secteur mardi après-midi ; aucun véhicule n’a pas pu accéder au rond-point de l’Étoile; ce qui a causé une perturbation très importante du trafic.

Selon les informations rapportées par le média russe Sputnik France, citant la police, un sac de munitions de guerre de calibres 7,62mm, 12 et 9mm, a été retrouvé non loin de la tour Eiffel. Le média indique par ailleurs que plusieurs trafics de métro ont été interrompus et les autorités sécuritaires en alerte.