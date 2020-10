Europa Ligue : Olivier Verdon, seul représentant béninois (Tirage complet)

Le colosse défenseur international Olivier Verdon sera le seul représentant officiel béninois en Europa Ligue (saison 2020-2021). Surnommé “Général Mental”, sous la liquette du club bulgare, Ludogorets Verdon va défier dans le groupe J, Tottenham (Ang) du grand José Mourhino, les autrichiens du Lask et les belges Royal Antwerp FC en phase de groupes de l’Europa Ligue 2020-2021, selon le tirage au sort publié sur le site de l’UEFA.

Le Bénin sera bel et bien présent sur la scène européenne grâce à son ambassadeur Olivier Verdon. Le défenseur central de 24 ans est sur une courbe ascendante depuis son départ de Bordeaux en fin de saison 2017-2018. Bien avant son départ de chez les Girondins, il a honoré sa première sélection avec les Ecureuils, le 24 mars 2017 contre la Mauritanie.

Frêle au départ, en raison de son rôle de dépanneur sur le côté droit, il s’est par la suite forgé un mental d’acier en s’imposant comme le défenseur central moderne désiré par toute l’écurie. A peine arrivé à Sochaux, Verdon a fait des étincelles millésimes (2018-2019). Il retrouve l’axe du club sochalien en tant que patron, mais pouvait aussi desservir sur le côté droit. En pleine confiance, il finit la saison avec 2 buts en 30 apparitions.

A l’instar de tous les joueurs de son âge, il adore les défis et veut jouer au haut niveau contre les géants d’Europe. Verdon, filé par les recruteurs du Deportivo Alavés (Liga) va quitter la France fin juin 2019. Le club espagnol lui a offert trois ans avec deux années en option. Bien avant la fin de saison, il va marquer le peuple béninois via un discours de guerrier lors des derniers matches de qualification pour la CAN 2019, notamment le match ultime contre le Togo gagné à Cotonou 2-1.

C’est ce personnage prêt à tous les défis, sans phobie même pour le grand “Brésil” qui lui a offert le sobriquet du “Général Mental”. Il aura finalement raison à la CAN 2019, puisqu’il a démontré sur le terrain qu’il est un digne ambassadeur du pays de Behanzin. Très rigoureux dans ses tacles, rassurant avec balle au pied et doté d’une bonne relance, Verdon et ses coéquipiers sont rentrés dans la légende, offrant au Bénin son premier quart de finale dans l’histoire de la CAN.

Un destin Atypique après la CAN

Au terme de sa brillante Coupe d’Afrique des Nations, Verdon a été prêté à KAS Eupen, alors qu’on l’attendait dans un duel avec Lionel Messi. En Belgique, il a marqué son territoire match après match et a enchaîné 22 rencontres. Premier choix de son entraîneur, chouchou du public et des médias, il fait partie des Tops de la saison 2019-2020 du club belge.

Malheureusement, ce dernier ne pourra pas garder la perle béninoise. Suivi par ses réels employeurs, dont le club en Espagne a montré ses limites en défense, on voyait le géant de 1m90 comme un véritable renfort pour la charnière centrale des Babazorros en 2020-2021. Il n’a jamais été aussi proche de jouer avec Messi. Hélas, le destin va encore lui jouer un tour.

Un prêt qui le propulse dans l’histoire

Olivier Verdon contre toute attente a été prêté le 4 septembre 2020 à Ludogorets en Bulgarie. Le club mythique bulgare à la quête de fraîcheur pour son axe dirigé par deux roumains trentenaires (34 et 35 ans) va lancer le béninois lors de la J-7. Son duo avec l’expérimenté Cosmin Moti va permettre à son gardien de maintenir sa cage vierge au terme d’une brillante victoire (2-0). Un premier test réussi, pour le fils de Diogo (nom de sa maman, béninoise).

La confiance aidant et le talent poussant, Verdon va réussir le “double double” en Ligue Europa. Pour son premier match européen, il devait aider son club à se hisser en phase de groupe. Dans cette finale contre les biélorusses du Dynamo Brest, le score a été identique à celui de son premier match en championnat. Une victoire historique pour le patron de la défense des Ecureuils, qui va connaître sa première phase de groupes d’un tournoi européen en pro. Tous les regards sont tournés vers le 22 octobre pour la première journée des matches de poules.

Il rentrera ainsi dans le cercle fermé des joueurs internationaux béninois qui ont joué C3, mais pourrait lors de ses prestations réaliser son rêve ?

Voir les 12 groupes (source UEFA)

Groupe J : Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

