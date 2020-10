Europa League: l’AC Milan assure, Tottenham chute, Lille cale

Mené 2-0 à la mi-temps par le Celtic, Lille a réussi à arracher un point en revenant à 2-2. En Belgique, Tottenham a chuté face à Antwerp tandis que l’AC Milan s’est tranquillement imposé face à Sparta Prague et devient seul leader du groupe H.

Festivals de buts ce soir aux quatre coins de l’Europe dans le cadre de la deuxième journées de phases de groupe de la Ligue Europa. Favori du groupe H, l’AC Milan s’est assuré une victoire facile face au Sparta Prague (3-0). Opposés à une équipe tchèque apparemment très faible, les Rossoneri n’ont pas vraiment forcé leur talent pour arracher les trois points de la rencontre.

Brahim Diaz (24è), Rafael Leao (57è) et Diogo Dalot (66è) sont les buteurs de cette victoire des milanais prennent seuls la tête du groupe H. Dans l’autre rencontre de cette poule, Lille a arraché le nul (2-2) face au Celtic. Au classement, le Losc est deuxième derrière l’AC Milan et devant son adversaire du soir et le Sparta Prague qui ferme la marche avec zéro point.

Dans les autres matches de Ligue Europa de ce début de soirée, Villarreal est allé s’imposer 3-1 à Qarabag grâce notamment à un doublé de Paco Alcacer. Tottenham s’est de son côté incliné 1-0 à Anvers tandis que Leicester City a gagné 2-1 à Athènes face à l’AEK.