Etats-Unis: «n’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie», Donald Trump

Le président américain Donald Trump a indiqué qu’il “se sent vraiment bien” et qu’il quittera bientôt le Walter Reed Medical Center.

Diagnostiqué positif au Coronavirus, le président Trump avait été hospitalisé pour, selon la maison blanche, des symptômes mineurs de la maladie. Lundi, Trump a indiqué via un tweet, qu’il était prêt à quitter l’hôpital car il se sentirait mieux.

“Je quitterai le grand centre médical Walter Reed aujourd’hui à 18h30. Je me sens vraiment bien! N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous nous sommes développés, sous l’administration Trump, de très bons médicaments et connaissances. Je me sens mieux qu’il y a 20 ans! ”, a twitté le président. Trump est actuellement soigné au Walter Reed Medical Center dans le Maryland, près de Washington DC. Le virus a jusqu’à présent tué plus de 209 000 Américains.