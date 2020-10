Etats-Unis: l’état de Donald Trump était bien pire que ce que la Maison blanche avait rendu public

Le chef de cabinet de la maison blanche, Mark Meadows a indiqué que l’état de santé du président américain Donald Trump après avoir été testé positif au coronavirus vendredi était bien pire que ce que les responsables avaient rendu public, rapporte Indiatoday.

«Je peux vous dire que la plus grande chose que nous voyons est sans fièvre maintenant, et avec lui qui se débrouille très bien avec ses niveaux de saturation en oxygène», a déclaré Mark Meadows dimanche. «Hier matin, cela nous préoccupait vraiment. Il avait de la fièvre et son taux d’oxygène avait chuté rapidement. Pourtant, dans un style typique, ce président était debout et se promenait », a-t-il ajouté.

Des responsables de la Maison Blanche, dont Meadows, ont déclaré vendredi que Trump souffrait de «symptômes légers» et continuait à travailler. Il a cependant déclaré à Fox News que les médecins de Walter Reed et Johns Hopkins avaient recommandé que Trump aille à l’hôpital. Samedi, le médecin de Trump a indiqué qu’il n’était pas sorti d’affaire. «Il a fait des améliorations incroyables depuis hier matin, alors que je sais qu’un certain nombre d’entre nous, le médecin et moi, étions très inquiets», a déclaré Meadows.