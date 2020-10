Etats-Unis: l’assassin de George Floyd, l’ex policier Derek Chauvin, libéré

L’ancien policier de Minneapolis accusé du meurtre de George Floyd a été libéré de prison après avoir déposé une caution d’un million de dollars.

Selon des documents judiciaires, Derek Chauvin a déposé la caution mercredi et le département des services correctionnels a confirmé qu’il n’était plus détenu dans les locaux de l’État à Oak Park Heights, où il avait été détenu. M. Floyd, un homme noir menotté, est décédé le 25 mai après que Chauvin, qui est blanc, a pressé son genou contre son cou pendant plusieurs minutes alors que M. Floyd avait déclaré qu’il ne pouvait pas respirer. Chauvin et trois autres officiers ont été licenciés.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré et d’autres crimes. Thomas Lane, J Kueng et Tou Thao sont accusés d’avoir aidé et encouragé. Les trois autres officiers ont précédemment payé des montants de caution de 750 000 dollars et ont été libérés en attendant leur procès. Actuellement, les quatre hommes doivent être jugés ensemble en mars, mais le juge évalue une demande visant à les faire juger séparément.