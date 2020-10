États-Unis : la Californie envisage de dédommager les descendants d’esclaves venus d’Afrique

Dans le contexte de tensions très élevées sur la question du racisme aux États-Unis, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a signé ce 30 septembre une loi, afin d’étudier un potentiel dédommagement pour les descendants d’esclaves.

la Californie est devenue, mercredi 30 septembre, le premier État aux Etats-Unis à adopter une loi visant à étudier et à élaborer des propositions de réparations éventuelles pour les descendants de personnes réduites en esclavage et celles qui ont été touchées par l’esclavage. M. Newsom a déclaré que la nouvelle loi s’avère “un paradigme qui, nous l’espérons, trouvera un écho dans tous les États-Unis”.

En une année de protestations nationales contre l’injustice raciale, les législateurs de l’État ont approuvé le projet de loi 3121 de l’Assemblée pour forcer l’État à commencer à affronter son histoire raciste et les disparités systémiques qui persistent aujourd’hui. Bien que la Californie soit entrée dans l’Union en tant qu'”État libre” en 1850, l’esclavage s’y est poursuivi après que la Constitution de l’État l’a déclaré illégal l’année précédente. L’esclavage a été aboli par le 13e amendement à la Constitution américaine en 1865.

La nouvelle loi crée un groupe de travail chargé de recommander des solutions appropriées à la législature de l’État et de déterminer qui devrait pouvoir bénéficier d’une indemnisation. Les partisans de cette loi espèrent qu’elle deviendra un modèle dans un pays où les mouvements visant à réparer des siècles d’esclavage n’ont pas réussi à s’imposer au niveau fédéral.

“La Californie a réglé bon nombre de ses problèmes, mais elle n’a pas encore réglé son rôle dans l’esclavage”, a déclaré la député Shirley Weber (D-San Diego), auteur de l’AB 3121. “Il s’agit de s’attaquer réellement aux problèmes de justice et d’équité dans ce pays que nous devons résoudre”.

Le groupe de travail, qui comprend neuf membres qui seront nommés par le gouverneur et les responsables législatifs, mènera un examen approfondi de l’esclavage en Californie et aux États-Unis et des conséquences durables de la discrimination à l’égard des esclaves libérés et de leurs descendants. Le groupe devrait examiner la manière dont l’esclavage a profité aux institutions privées et publiques et a conduit à des disparités durables en matière de richesse, d’éducation, d’emploi, de santé et d’incarcération.

Le projet de loi stipule que 4 millions d’Africains et leurs descendants ont été réduits en esclavage aux États-Unis de 1619 à 1865, et que cette pratique a été approuvée par la Constitution pendant plus de 75 ans. La Californie a une longue histoire d’autorisation de l’esclavage et de la discrimination, qui remonte à des décennies avant qu’elle ne devienne un État.