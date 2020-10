Etats-Unis: « j’ai beaucoup appris sur Covid», Donald Trump tire les premières leçons

Donald Trump a indiqué avoir tiré des leçons après avoir fait l’expérience de la maladie respiratoire du Coronavirus.

Dimanche soir, le président américain a fait une apparition brève à l’extérieur de l’hôpital militaire où il est soigné pour le Coronavirus. Il était dans sa voiture et a salué ses nombreux partisans qui avaient fait le déplacement pour soutenir leur champion. « Ce fut un voyage très intéressant », a déclaré Trump dans la vidéo. « J’ai beaucoup appris sur Covid. Je l’ai appris en allant vraiment à l’école. C’est la vraie école. Ce n’est pas l’école de lecture des livres. Et je comprends, et je le comprends. Et c’est une chose très intéressante », a-t-il ajouté.

Le président américain a été testé positif au Coronavirus vendredi avec son épouse Melania trump. La maison a annoncé que le président a été transféré dans un hôpital pour des symptômes légers. Cependant, samedi, son médecin a indiqué que le président n’était pas sorti d’affaire mais que son cas s’améliorait. Il est même prévu que Trump sorte de l’hôpital lundi pour poursuivre son traitement de 5 jours à la résidence présidentielle.

Trump était parmi les rares dirigeants du monde qui ont minimisé le risque que représente le Coronavirus depuis son apparition fin décembre 2019. Il a été contre l’instauration du confinement, des gestes barrières et a refusé de porter de masque. Son infection se présente comme une leçon de la nature à un homme qui minimise sa force.