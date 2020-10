Etats-Unis: à 39 ans, Kelly Rowland attend son deuxième enfant (photos)

La chanteuse américaine, Kelly Rowland, a partagé des photos de son ventre arrondi sur Instagram, en révélant qu’elle attend son deuxième enfant.

L’ancienne membre des “Destiny’s Child” a partagé la nouvelle dans le numéro de novembre du magazine Women’s Health. Dans les pages du mensuel, la célèbre chanteuse américaine s’est affichée avec un ventre bien arrondi, Mère de Titan Jewell et compagne de Tim Weatherspoon, Kelly s’apprête donc à accueillir son deuxième enfant, événement qu’elle n’avait pas planifié mais le coronavirus est passé par-là. “Tim et moi parlions très vaguement d’avoir un autre bébé, puis la Covid est arrivée, et nous nous sommes alors dit : ‘Essayons, et voyons ce qui se passe‘”, explique la star de 39 ans, avant de confier qu’elle est tombée enceinte, quasiment tout de suite.

Kelly Rowland dit avoir longtemps hésité avant de partager la nouvelle de sa grossesse à un moment où le monde est aux prises avec une pandémie. «Mais vous voulez toujours rappeler aux gens que la vie est importante», dit-elle. «Et pouvoir avoir un enfant… je frappe à la porte des 40 ans en février. Prendre soin de moi signifie beaucoup pour moi”.