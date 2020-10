Espagne: Ansu Fati et Adama Traoré régalent à l’entrainement (vidéo)

Convoqués tous deux, mercredi, lors du nul (0-0) entre l’Espagne et le Portugal en amical, Ansu Fati et Adama Traoré ont crevé l’écran avec leurs prestations XXL. Les deux joueurs seront très attendus lors des prochaines rencontres en Ligue des nations.

À l’entraînement ce jeudi, les deux néo-espagnols font déjà le show ensemble. En effet, lors de la séance de décrassage, les deux compères ont montré une certaine complicité. En témoigne cette brésilienne de haute voltige, durant laquelle ils affichent l’étendue de leur talent. Des images qui pourraient faire le tour du monde.

Adama Traoré, enfin un joueur espagnol?

Convoqué par le Mali pour les phases qualificatives de la Coupe d’Afrique des Nations, Adama Traoré a finalement joué pour son pays d’adoption. Mais cela ne signifie pas que le puissant ailier de Wolverhampton ne pourra plus revenir en sélection malienne. N’ayant disputé jusqu’ici qu’un match amical avec la Roja, l’ancien buteur du Barça reste toujours sélectionnable avec les Aigles.

Toutefois, As publie un entretien avec le joueur ce jeudi matin alors que le journal a fait sa Une sur lui avec écrit « l’Espagne a des muscles », en référence à la musculature imposante du Wolf. « L’appel du Mali est dû à mes origines africaines et j’apprécie qu’ils se soient souvenus de moi, mais je me sens espagnol parce que je suis né à Hospitalet et j’ai toujours joué avec les catégories inférieures d’Espagne », a-t-il expliqué. Le débat est clos?