#EndSARS: “les manifestations ont été détournées et mal dirigées”, Muhammadu Buhari

Les manifestations #EndSARS à travers le pays ont été détournées et mal dirigées, a déclaré ce jeudi, le président nigérian Muhammadu Buhari.

Dans un message à la nation ce jeudi, le président nigérian Muhammadu Buhari, a fait savoir que les manifestations des jeunes contre la violence policière ont été détournées par des personnes malintentionnées pour causer du tort à l’Etat. Ainsi, il met en garde ceux qui ont détourné les protestations ENDSARS, ajoutant que le “gouvernement ne tolérait aucune forme de violence”.

A lire Aussi: EndSARS: de jeunes femmes manifestent «seins nus» au Nigeria (photo)

“Je dois mettre en garde ceux qui ont détourné et mal orienté la protestation initiale, authentique et bien intentionnée de certains de nos jeunes dans certaines régions du pays, contre les excès de certains membres de la brigade spéciale anti-vols (SRAS), désormais dissoute”, a déclaré le président M. Buhari.

«Le choix de manifester pacifiquement est un droit fondamental des citoyens, consacré dans la section 40 de notre Constitution et d’autres textes législatifs; mais ce droit de manifester impose également aux manifestants la responsabilité de respecter les droits des autres citoyens et la nécessité d’opérer dans le respect de la loi”, a-t-il ajouté.

En approuvant la fin du SRAS, poursuit le chef de l’Etat, “j’ai déjà indiqué clairement qu’elle était conforme à notre engagement de mettre en œuvre de vastes réformes de la police”. “Malheureusement, la promptitude avec laquelle nous avons agi semble avoir été interprétée à tort comme un signe de faiblesse et déformée par certains en raison de leurs intérêts égoïstes et antipatriotiques”, indique Buhari qui déplore les victimes :“Je suis profondément peiné que des vies innocentes aient été perdues. Ces tragédies sont injustifiées et inutiles”.