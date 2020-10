End SARS: “J’ai le cœur brisé pour le Nigeria”, Rihanna

À l’instar de Sheyi Emmanuel Adebayor, Diddy, Trey Songz, Big Sean et bien d’autres célébrités, Rihanna vient de prêter sa voix en soutien au peuple nigérian engagé dans la lutte #EndSARS.

Le Nigeria s’est réveillé mercredi matin sous le choc au lendemain de l’attaque de manifestants pacifiques par des forces armées à Lagos qui a fait au moins 25 blessés et plusieurs morts. “Mardi noir”, “mardi sanglant” affichaient la Une de plusieurs titres de presse nigérians et, sur les réseaux sociaux, les appels à la démission du président Muhammadu Buhari, portés notamment par la star de la musique nigériane Davido et ses millions d’abonnés, se multipliaient.

La musicienne R&B Robyn Rihanna Fenty, connue sous le nom de “Rihanna”, s’est également jointe aux Nigérians pour protester contre cette brutalité policière dans le pays.

Réagissant, Rihanna, dans un tweet, mercredi, a déclaré qu’il était insupportable de voir ce que les Nigérians ont dû endurer pendant les manifestations nationales. Selon elle, le gouvernement fédéral a trahi ses citoyens en envoyant les mêmes personnes censées les protéger contre eux.

“Je ne peux pas supporter de voir cette torture et cette brutalité qui ont continué à affecter des nations à travers notre planète ! C’est une telle trahison envers les citoyens, ceux-là mêmes qui ont été mis en place pour protéger sont ceux dont nous avons presque peur d’être assassinés !”, a écrit Rihanna. “J’ai le cœur brisé pour le Nigeria ! Ce qui vient d’être regardé est insupportable à regarder. Je suis si fière de votre force et de ne pas renoncer à ce qui est juste”, a-t-elle déclaré.

La colère contre les violences policières est toujours vive au Nigeria et malgré la suppression de la brigade anti-criminalité, la jeunesse des classes moyennes et classes supérieures des principales villes du Sud du pays refuse de rentrer dans le rang. Les manifestations se poursuivent et les slogans des marcheurs visent désormais ouvertement les élites politiques nigérianes.