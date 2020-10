Donald Trump: «j’ai vaincu ce virus chinois fou et horrible»

Le président américain Donald Trump, a déclaré dimanche que ses médecins avaient découvert qu’il n’avait plus de Coronavirus et qu’il n’était plus contagieux.

Donald Trump a indiqué qu’il se portait désormais on ne peut plus bien et qu’il a « passé le test le plus élevé, les normes les plus élevées et je suis en pleine forme ». Dans ses propos, le président américain a encore lancé une pique à la Chine en indiquant que « j’ai vaincu ce virus chinois fou et horrible » et en ajoutant à la fin, « il semble que je suis immunisé ».

A lire aussi: Etats-Unis: Donald Trump indique qu’il n’a peut-être pas été infecté par le coronavirus

Plus tôt samedi, le médecin de la maison blanche a déclaré que le président avait effectué un test montrant qu’il n’était plus contagieux et qu’il n’y avait aucune preuve de « réplication active » du virus. Cependant, le médecin n’a à aucun moment, précisé si Trump avait été testé négatif ou s’il était toujours positif au Covid-19.