Donald Trump annonce la normalisation des relations entre Israël et le Soudan

Encore un coup diplomatique de Donald Trump. Le Patron de la Maison Blanche a annoncé ce vendredi, qu’Israël et le Soudan ont fait la “paix”. Trump a fait cette déclaration à l’issue d’une conversation téléphonique avec les dirigeants des deux pays, à laquelle ont pu assister des journalistes.

A lire Aussi: Kenya: un ambassadeur du Soudan du sud s’effondre et meurt dans une banque

HUGE win today for the United States and for peace in the world. Sudan has agreed to a peace and normalization agreement with Israel! With the United Arab Emirates and Bahrain, that’s THREE Arab countries to have done so in only a matter of weeks. More will follow! pic.twitter.com/UHB8H6oaZc