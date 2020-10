Dj Arafat: en danger de mort, sa veuve Carmen Sama quitte la Côte d’Ivoire (photos)

La veuve de Dj Arafat et mère de sa dernière fille Rafna a quitté la Côte d’Ivoire pour sa propre sécurité. C’est la substance de son alerte intitulé “Je pense avoir échappé à la mort hier”.

“Hier j’ai du quitter le pays avec ma fille Rafna vu la situation. Par la grâce de DIEU, nous sommes bien arrivées”, a expliqué Carmen. La jeune femme indique avoir appris par le biais de son amie intime que trois (3) hommes habillés en costumes et armés ont débarqué chez elle la nuit dans une 4×4.

“Ils ont drogué mes pitbulls, ils ont enfermé ma servante et la copine de mon petit frère dans la chambre de Rafna pendant qu’ils tabassaient copieusement mon petit frère parce qu’il a refusé de dire ou j’étais. Ils ont défoncé la porte de ma chambre pour avoir accès à mon coffre-fort, ils ont tout pris chez moi”, a raconté la jeune femme.

A l’en croire, elle en parle parce que trop de choses lui sont arrivées ces derniers temps, notamment les piratages de ses comptes Gmail et Snapchat sans oublier que deux (2) jours après, les fils du compteur de sa boutique ont été sectionnés à son insu.

“Aujourd’hui j’ai peur pour ma fille et moi car je sens notre vie menacée perpétuellement depuis un moment. C’est pour cela que j’en parle publiquement par le canal de FIRST MAG LE VRAI afin de prendre tout le monde à témoin au cas où quelque chose nous arrive. Car ces hommes ont dit à mon petit frère qu’ils ne sont pas des voleurs et qu’ils sont venus pour Rafna et moi. Ils ont ajouté ensuite que leur mission a échoué vu qu’ils nous ont pas trouvées”.

Carmen Sama