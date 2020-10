Diplomatie: en fin de mission au Bénin, Alowe Léo KABAH fait ses adieux à Talon

Au terme de trois ans de mission au Bénin, S.E.M. Alowe Léo KABAH, ambassadeur du Ghana près le Bénin, a été reçu en audience au Palais de la Marina le jeudi 29 Octobre 2020 par le Président Patrice TALON.

Au cours de cette audience, les deux personnalités ont échangé sur la bonne santé de la coopération bénino-ghanéenne.

Au sortir de sa rencontre avec le Chef de l’Etat béninois, S.E.M. Alowe Léo KABAH s’est dit très satisfait de l’excellente forme des relations diplomatiques entre le Bénin et son pays, le Ghana.

“Je tiens à rappeler l’importance du soutien que le Président m’a accordé durant mon séjour au Bénin du fait que nous sommes deux pays frères. Il y a des Béninois au Ghana et vice-versa. L’autre chose qui m’a marqué durant mon séjour, c’est la visite du Président TALON au Ghana, visite au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises dont la réactivation de la Commission Permanente Mixte de Coopération entre les deux pays.”, a confié Alowe Léo KABAH à la presse

Précisons qu’en termes de partenariat, le Ghana et le Bénin ont eu à signer plusieurs protocoles d’accord relatifs aux échanges de délégations au plus haut niveau; aux échanges commerciaux ; aux échanges dans le domaine de la recherche agronomique ; à la coopération dans le secteur de la santé publique ; à la formation des cadres ; à la protection civile et à la sécurité publique et, enfin, à la culture et au développement touristique

Au cours de sa mission de trois ans au Bénin, Alowe Léo KABAH dit avoir noté une transformation qualitative du pays dans plusieurs domaines, notamment les réformes pour le renforcement de l’économie, les infrastructures, l’agriculture, l’éducation, la santé, etc.