Dialogue politique en Côte-d’Ivoire: Célestine Zanou à la tête d’une mission conjointe Onu-Ua-Cedeao

Célestine Zanou, présidente de la Dynamique du changement pour un Bénin debout (Dcbd) préside une mission conjointe Onu-Ua-Cedeao de dialogue politique en Côte d’Ivoire.

A travers le réseau FemWise, l’ex-directrice de cabinet du président Mathieu Kérékou, Célestine Zanou, est en Cote d’Ivoire à la tête d’une mission conjointe Onu-Ua-Cedeao.

Cette mission dénommée “mission d’appui au dialogue politique pour des élections apaisées en Côte d’Ivoire”, a pour objectif de venir en appui au dialogue entamé par la Cedeao en vue d’une élection présidentielle pacifique en Côte d’Ivoire.

Cette mission de recherche de consensus ou de conciliabule conduite par Célestine Zanou doit aboutir à l’organisation d’une élection présidentielle pacifique.

Une mission qui n’est pas au-dessus de la potentialité de cette amazone qui a eu déjà à faire ses preuves à maintes occasions à travers le monde et même en Côte d’Ivoire où elle avait conduit le Programme d’appui au processus de paix en Côte d’Ivoire pour le compte de la Coopération Suisse.

Quid de FemWise?

FemWise est un Réseau de femmes médiatrices. En effet, en juillet 2017, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) a établi le Réseau des médiatrices africaines, couramment appelé FemWise-Africa, afin de renforcer le rôle des femmes dans la prévention et la médiation des conflits.

La place donnée au réseau FemWise-Africa dans l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), en tant que mécanisme auxiliaire du Groupe des Sages et du Réseau panafricain des Sages (PanWise), relève d’une stratégie visant à le mettre en situation de formuler et de promouvoir des politiques, et de réduire ainsi l’écart dans la mise en œuvre des engagements en matière d’inclusion des femmes dans le rétablissement de la paix en Afrique.

Précisons enfin que FemWise a été institué après la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Onu sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée en 2000.