Développement des villes du Bénin : Cotonou fait peau neuve

Située sur la côte Sud du Bénin, la ville de Cotonou prend progressivement l’image d’une capitale économique. Un tour dans quelques quartiers sur les 144 que compte la ville et l’on se rend à l’évidence.

L’on peut reprocher au chantre du nouveau départ l’absence d’une politique sociale adéquate, mais reconnaissons qu’en ce qui concerne la construction d’infrastructures routières et l’embellissement des villes du pays, Patrice Talon y a mis un point d’honneur. A Cotonou, la capitale économique subdivisée en 13 arrondissements, abritant de nombreux services gouvernementaux et diplomatiques, la réhabilitation progressive des voies et la construction çà et là de jardins publics ont transformé l’image de la ville.

D’Agla à Akpakpa en passant par Aïbatin, Mènontin, Cadjèhoun, Vèdoko, Zogbo, Gbèdjromédé, Missèbo, etc., l’on se rend compte de l’utilité du projet asphaltage. Au nombre des rues qui fascinent aujourd’hui, figure celle de petit à petit 2 à Agla dans le 12è arrondissement. Une rue complètement réhabilitée, goudronnée puis électrifiée à l’image de celle d’Akplomey où la circulation était quasi-impossible en période pluvieuse.

Les lampadaires sont installés le long des voies et il fait très beau en soirée. De vieux bâtiments administratifs, tels que ceux abritant les ministères de l’intérieur et de la défense, sont totalement rasés pour laisser place à de nouveaux joyaux. Le Palais de la Marina et ses alentours forcent l’admiration.

Des témoignages

Des témoignages fusent de partout pour auréoler le chantre du nouveau départ, devenu impopulaire pour n’avoir pas accordé une place de choix au volet social. Hugues Orè, rencontré dans le jardin d’Aïbatin avec sa petite amie Chantale, a dit toute sa satisfaction au regard de l’aspect que présente la ville de Cotonou. « Le développement d’un pays passe inévitablement par le développement de la route. Le peuple souffre mais nous sommes fiers de circuler dans la ville ».

Jude Houéto rencontré à Midombo dit méconnaitre certaines zones d’Akpakpa, tant les rues ont été réhabilitées et embellies grâce au projet asphaltage. Un usager de la voie petit à petit 2 avec sourire dit que la rue quand il y circule la nuit, il a l’impression que c’est un petit Paris tant elle s’est métamorphosée. A l’image de ceux-ci, les personnes rencontrées pour recueillir leur impression au sujet du projet asphaltage à Cotonou sont allées dans le même sens.

L’incivisme des usagers

Au fur et à mesure que les voies sont ouvertes à la circulation, les usagers s’installent anarchiquement à nouveau. Or, qu’il vous souvienne qu’en janvier 2017, une opération de déguerpissement conduite par le préfet d’alors Modeste Toboula, a permis de libérer les espaces publics abusivement occupés par les usagers et autres riverains.

Comme on peut le constater à présent, l’opération visait l’embellissement des villes béninoises et la sécurité des populations y compris leurs biens sur les lieux publics. Dans un post récent, José Tonato, Ministre du Cadre de Vie, a invité les populations à la discipline, aux fins de préserver les infrastructures routières.

Des projets à venir

La construction très prochaine d’une nouvelle tour administrative devant abriter les services gouvernementaux, le contournement Nord de Cotonou, la Route des pêches (Phase 2), l’aménagement de la lagune de Cotonou, la Gestion des déchets, l’aménagement du centre-ville (Ganhi), la modernisation du marché Dantokpa (le plus grand marché d’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 20 hectares), la construction d’un complexe international dans la ville et l’assainissement pluvial passeront pour des actions d’éclat qui donneront de la plus-value à celles déjà accomplies.

Pour l’heure, il convient de donner une prime au Président Patrice Talon qui fait fi de toute critique et exécute progressivement son programme d’actions. Bientôt en fin de mandat constitutionnel, le chantre du nouveau départ peut d’ores et déjà s’enorgueillir d’avoir rehaussé l’image de la capitale économique.