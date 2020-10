Dernier engagement royal des Sussex: cette remarque bizarre du prince William à Kate

Lors du dernier événement royal de Meghan Markle et Harry, un expert labial a révélé que le prince William a fait une remarque bizarre à Kate Middleton sur les Sussex.

Le prince Harry et Meghan Markle sont apparus à leur dernier engagement royal en Mars 2020 aux côtés du duc et la duchesse de Cambridge.

L’expert royal et auteur Robert Lacey a rappelé cette journée dans son livre, Battle of Brothers, qui aurait causé des bouleversements dans les coulisses. Il écrit: “On ne peut pas non plus dire que les deux frères royaux ont fait de grands efforts personnels pour” se rapprocher “une fois qu’ils se sont retrouvés assis tout près.”

Il dénonce ainsi la rencontre “maladroite” entre les deux couples. Selon Robert, “la plus longue phrase cohérente de William que les lalpistes qui regardaient la télé pouvaient travailler” n’avait rien à voir avec Harry.

“Tout ce truc de poignée de main est bizarre. Nous allons devoir mettre une charge de gel pour les mains après ça.”, a chuchoté William à Kate.

Bien que la poignée de main ne soit plus autorisée en raison de la pandémie de coronavirus, l’événement a eu lieu avant l’introduction du verrouillage et avant les modifications du protocole royal – ce qui rend le commentaire plutôt étrange à l’époque.

Meghan et Harry exclus de la procession officielle

Détaillant davantage l’événement, Robert a également expliqué que les Sussex n’étaient pas inclus dans la procession officielle dans l’abbaye, car ils étaient techniquement maintenant “royals juniors”.

Cela signifiait qu’ils devraient trouver leur place avec le reste des invités et ne pas arriver avec leurs parents plus âgés – ce qui aurait causé des problèmes.

D’après the Mirror, Meghan Markle et Harry étaient “extrêmement en colère et bouleversés” quand ils ont découvert qu’ils n’étaient pas sur la liste. La solution était que les Cambridge sauteraient également l’entrée officielle afin que cela ne se desserre pas si mal pour Harry et Meghan.

Mais il y avait une faille dans le nouveau plan car les ordres de services, qui indiquaient que Kate et William arriveraient avec la reine, avaient déjà été imprimés.