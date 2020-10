Décès de Sindika Dokolo: «La mort de mon jeune frère me bouleverse», Moise Katumbi

Le décès de l’homme d’affaires congolais, Sindika Dokolo, a ému plus d’un. Plusieurs personnalités lui ont rendu hommage. Moise katumbi a également exprimé sa tristesse dans un tweet.

«La mort de mon jeune frère Sindika Dokolo me bouleverse. D’une profonde humanité, il s’est battu pour un Congo plus grand et démocratique. A Isabel et à sa famille, je présente toutes mes condoléances et prie pour eux. Je sais que là-haut il intercède pour les Congolais », a tweeté l’ancien gouverneur du Haut Katanga.

Sindika Dokolo est décédé jeudi après-midi à Dubai où il résidait après s’être noyé à la suite d’un accident de plongée sous-marine. L’homme d’affaires et collectionneur d’objets d’art de 48 ans, était l’époux d’Isabel dos Santos, la fille de l’ancien président angolais et également la femme la plus riche d’Afrique.