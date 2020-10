Covid-19 : près de 6.000 morts en 24H dans le monde, 1,6 million de cas en Afrique

Dans le monde, plus de 38.571.770 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 26.662.700 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Sur la journée de mercredi, 5.948 nouveaux décès et 365.249 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 794 nouveaux morts, le Brésil (749) et l’Inde (680).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 216.904 décès pour 7.917.189 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 3.155.794 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 151.747 morts et 5.140.863 cas, l’Inde avec 111.266 morts (7.307.097 cas), le Mexique avec 84.898 morts (829.396 cas), et le Royaume-Uni avec 43.155 morts (654.644 cas).

Sur le continent africain, le coronavirus a fait 1,604,968 personnes infectées pour 38,848 décès et 1,323,752 guéries, selon le dernier bilan officiel. Avec 18 151 décès, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché sur le continent avec 696,414 cas positifs. Après la nation arc-en-ciel viennent le Maroc (160,333 cas et 2,726 morts) et l’Egypte (104 915 infectés et 6 077 décès). Avec 18 nouveaux cas positifs, le Bénin compte désormais, selon le bilan de l’OMS, 2 496 cas confirmés de Covid-19 pour 41 décès et 2,330 personnes guéries.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, jeudi à 15H00, 373.930 décès pour 10.258.546 cas, l’Europe 245.948 décès (6.882.373 cas), les Etats-Unis et le Canada 226.566 décès (8.106.148 cas), l’Asie 155.781 décès (9.436.577 cas), le Moyen-Orient 51.566 décès (2.249.650 cas), et l’Océanie 1.001 décès (32.890 cas).