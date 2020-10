Covid-19 : la France passe pour la première fois la barre des 20 000 nouveaux cas en 24h

La barre des 20 000 nouveaux cas de coronavirus a été franchie ce vendredi 9 octobre en France. C’est un nouveau record, qui prouve une fois de plus le retour en force de l’épidémie en ce début d’automne.

L’épidémie de Covid-19 s’accèlére sur le territoire français. Le pays vient de franchir la barre des 20 000 cas positifs au Covid-19 en 24 heures, ce vendredi 9 octobre. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 20 339 cas ont été recensés, un record. 62 morts supplémentaires sont à déplorer.

“En France métropolitaine, la circulation virale se poursuit à un niveau élevé. Le nombre de cas confirmés, les taux de positivité des prélèvements notamment chez les personnes présentant des symptômes sont en augmentation”, précise Santé publique France.

Le taux de positivité dépasse les 10%

Le taux de positivité des tests s’élève désormais à 10.4%, et 124 clusters supplémenaires ont été identifiés sur le territoire par rapport à jeudi, portant à 1362 le nombre de foyers épidémiologiques en cours d’investigation sur le territoire. Selon l’agence de santé publique, 4837 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en France sur les sept derniers jour, dont 921 en réanimation.

“Le nombre des nouvelles hospitalisations notamment les admissions en réanimation et les décès survenus à l’hôpital sont en augmentation. Le nombre de clusters reste à un niveau élevé, et est très certainement sous-estimé dans un contexte de circulation virale élevée, du fait des délais de validation et de signalement mais aussi de la baisse du taux de dépistage et donc de l’identification des cas index”, précise l’agence sanitaire.