Covid-19: la CAF octroie plusieurs millions de FCFA aux acteurs du football ivoirien

La Confédération Africaine de Football (CAF) a déboursé plusieurs millions de franc CFA aux acteurs du football ivoirien, afin de les aider à amortir les effets de la pandémie du coronavirus.

La CAF a débuté le versement des fonds d’aide à ses associations membres pour atténuer l’impact de la maladie à coronavirus. « J’ai l’honneur de vous faire connaitre que la CAF a octroyé à la Fédération ivoirienne de football (FIF), une aide dite Covid-19 d’un montant de 300 000 dollars US, soit 164 millions de franc CFA », a annoncé dans courrier adressé aux acteurs du football ivoirien, le directeur exécutif de la FIF, Sam Etiassé.

Selon le courrier, ce fonds d’aide Covid-19 de la CAF est destiné aux 76 clubs de ligue 1, ligue 2 et division 3 ainsi que les groupements d’intérêt. Les 76 clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 toucheront chacun 1,5 million de francs CFA. Les groupements d’intérêt et les équipes de football féminin percevront chacun la somme 500 mille francs CFA.

“Le reliquat de ce fonds d’un montant de 37. 500. 000 f CFA est affecté aux dépenses de fonctionnement de la Fédération ivoirienne de football “, a précisé le courrier.