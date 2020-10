Côte d’Ivoire: vers l’ouverture d’un dialogue et report de l’élection présidentielle

Le gouvernement ivoirien « va examiner favorablement » la demande de réforme à la Commission électorale par l’opposition et le président rencontrera un leader du camp d’en face pour un dialogue. Ces concessions supposeraient un éventuel report de la présidentielle en Côte d’Ivoire.

« Le Gouvernement a décidé d’examiner favorablement et dans les meilleurs délais les requêtes portant sur la CEI à savoir : l’intégration d’une cinquième personnalité à la Commission Centrale de la CEI au titre de l’opposition ; l’octroi d’un poste de Vice-président au PDCI dans le bureau de la Commission Centrale de la CEI et la recomposition des CEI locales. Concernant la rencontre entre le Président Alassane OUATTARA et le Président BEDIE, le Gouvernement a indiqué la disponibilité du Chef de l’Etat », a déclaré le gouvernement de Côte d’Ivoire dans un communiqué.

Cette dernière évolution dans la crise pré-électorale en Côte d’Ivoire pourrait changer la donne dans un contexte tendu où une réforme de la Commission électorale et un dialogue entre pouvoir et Opposition ne pourraient avoir lieu sans que l’élection présidentielle ne soit repoussée de quelques jours tout au moins. Le report de la présidentielle pourrait apaiser les tensions dans le pays et des concessions pourraient donc être faites de part et d’autre. Ouattara a été bien inspiré d’accepter de rencontrer Bédié, mais les deux pourraient être également bien inspirés de trouver un terrain d’entente pour le bien de tous les ivoiriens.