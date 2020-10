Côte d’Ivoire: «Un affabulateur et un illusionniste», Affoussiata Bamba clashe Alassane Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara, a révélé, selon lui, la raison du départ du gouvernement de l’ancienne ministre de la communication, Affoussiata Bamba Lamine. Après ce tacle, l’avocate a réagi et s’en est prise également au président.

Dans une attaque claire au camp de son ancien allié, Guillaume Soro, Alassane Ouattara, lors du lancement de sa campagne électorale a taclé Affoussiata Bamba Lamine, son ancienne ministre. « Dès mon premier mandat, j’ai dit, quand je formais mon gouvernement, que ceux qui ne réussiraient pas aux élections législatives sortiraient du gouvernement. Parce qu’elle n’a pas été élue, elle est devenue opposante. Quand on perd son poste de ministre, on devient opposant. Qu’est-ce que cela veut dire ? », a indiqué Ouattara.

A la suite de cette déclaration, Bamba n’a pas tardé à réagir et a violemment taclé également son ancien employeur. « Décidément, je l’obsède à ce point, celui-là. Ce faux courageux des temps d’accalmie! Je ne fais plus partie de sa bulle depuis janvier 2017, mais il parle encore de moi! », a écrit l’opposante ivoirienne sur Facebook. L’avocate de Guillaume Soro a profité pour donner les raisons, selon elle, de son départ du gouvernement Ouattara.

“Cela étant, quand une personne est capable de renier sa parole à ce point, alors qu’elle avait clamé partout qu’elle ne serait pas candidate en 2020 et qu’elle se dédie pour l’être, un 3e mandat illégal et anticonstitutionnel ; quand vous découvrez que vous n’avez pas les mêmes valeurs et que les causes de votre engagement à ses côté ne visent pas le même objectif ; quand vous vous apercevez que cette personne est un affabulateur et un illusionniste qui a donné d’elle une image qui ne correspond pas la réalité ; s’opposer à elle, devient un devoir citoyen », a expliqué Affoussiata Bamba.