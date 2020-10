Côte d’Ivoire – Tensions politiques: Nana Akufo-Addo en mission de bons offices à Abidjan

Le président du Ghana et président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), Nana Akufo-Addo, est attendu vendredi en Côte d’Ivoire pour une visite de travail.

Alors que la Côte d’Ivoire est confrontée à des tensions politiques grandissantes à quelques jours de l’élection présidentielle, la CEDEAO et les organisations internationales semblent inquiètes. Après les délégations de l’Union européenne, de l’ONU et de l’Union africaine, la CEDEAO a décidé de prendre les choses en main et de tenter de raisonner les acteurs politiques ivoiriens sur la tenue d’une élection paisible et sans violence.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: l’opposition appelle au «boycott actif» de la présidentielle

Dans ce cadre, le président en exercice de l’organisation sous-régionale se rend à Abidjan pour, sans doute, une mission de bons offices. Il devrait rencontrer les différents acteurs politiques y compris le président Alassane Ouattara. La Côte d’Ivoire est au bord d’une flambée de troubles depuis que le président Ouattara a décidé de briguer un troisième mandat consécutif. L’opposition a rejeté cette décision et a appelé jeudi, ses militants à boycotter le processus électoral.