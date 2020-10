Côte d’Ivoire: report de la présidentielle, Alassane Ouattara sonne la fin de la récréation

Le président ivoirien Alassane Ouattara a mis fin à la polémique sur un éventuel report de l’élection présidentielle d’octobre.

Lors d’une visite d’Etat à Yamoussoukro, Ouattara s’est entretenu avec la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels et la Chefferie ‘’Akouè’’, avec qui il a évoqué la question de la présidentielle. Il a indiqué que son gouvernement et lui, faisaient le possible pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions et dans une atmosphère de paix et de quiétude. « Malheureusement, en dépit de tous ces efforts, force est de constater qu’à l’approche de l’échéance du 31 octobre 2020, certains hommes politiques entretiennent un climat de peur et de psychose au sein de la population », a indiqué Ouattara, selon une note d’information.

Face à cela, le président ivoirien reste campé sur sa position et droit dans ses bottes. Il a tenu « à rassurer les uns et les autres et a indiqué que le processus électoral est irréversible, et que l’élection présidentielle aura bel et bien lieu le 31 octobre 2020 ; une date, du reste, constitutionnelle », indique la note d’information de la présidence. « C’est pourquoi, il a invité chacun, et en particulier la classe politique, à respecter les institutions et leurs décisions, car celles-ci s’imposent à chacun de nous », ajoute le document. Ceci vient ainsi mettre fin à la rumeur sur un éventuel report de l’échéance électorale pour instaurer un dialogue.