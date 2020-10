Côte d’Ivoire – Présidentielle: la CEI prolonge le délais de retrait des cartes d’électeurs

La Commission électorale nationale de Côte d’Ivoire (CEI), a annoncé la prorogation de la distribution des cartes d’électeurs dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre prochain.

« La CEI informe l’ensemble des électeurs (les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020), que la distribution des cartes d’électeur est prorogée jusqu’au dimanche 25 octobre 2020 », a indiqué l’institution chargée d’organiser les élections en Côte d’Ivoire. Elle ajoute qu’«elle se poursuit sur le territoire national et à l’étranger dans tous les lieux de votes ».

Cette annonce de la CEI intervient à 11 jours de l’élection présidentielle, dans un contexte sociopolitique tendu. L’opposition rejette la candidature du président Alassane Ouattara et appelle ses partisans au boycott et à la désobéissance civile. Des violences ont été enregistrées dans certaines régions du pays et continuent de se faire signaler.