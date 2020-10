Côte d’Ivoire – Présidentielle: des jeunes saccagent les locaux de la CEI à Koun-Fao

Plusieurs jeunes ont pris d’assaut les bureaux de la Commission électorale indépendante de la ville de Koun-Fao, région du Gontougo, et y ont saccagé le matériel de vote vendredi, rapporte 7Info.ci.

Les ivoiriens se rendront aux urnes samedi pour exercer leur droit de vote lors de l’élection présidentielle. Cependant, les tensions sont de plus en plus grandes en Côte d’Ivoire à seulement quelques heures d’un scrutin, dont l’organisation est contestée par les partis d’opposition.

Dans plusieurs villes, on entend rapporter des scènes de violence et à Koun-Fao, les jeunes ont réussi à pénétrer dans les locaux de la Commission électorale et à y saccager tout le matériel électoral. Notons que l’opposition refuse de participer à cette élection et appelle les ivoiriens à la désobéissance civile.