Côte d’Ivoire – Présidentielle: début de campagne électorale, la CEI lance un appel aux ivoiriens

La Commission électorale indépendante (CNI) de Côte d’Ivoire, a lancé un appel à la population après le lancement officielle de la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre.

La campagne électorale a débuté jeudi en Côte d’Ivoire, les différents candidats devant tenter de parcourir pendant deux semaines, le territoire pour convaincre le peuple de la pertinence de leur projet de société et de leur ambition pour le pays. Elle s’ouvre dans un climat de vives tensions dans le pays d’Afrique de l’ouest. A cet égard, en prévision aux éventuels troubles, la CEI a lancé un appel au civisme et à l’esprit patriotique des citoyens.

« A vous, chers électeurs, vous qui êtes l’objet de toutes les attentions des candidats, c’est à vous que revient la responsabilité citoyenne de désigner le prochain Président de la République. Vous aurez à opérer un choix pour l’intérêt commun, un choix qui impactera nécessairement le devenir de notre pays et le bien-être de toutes les populations qui vivent en Côte d’Ivoire », a indiqué le président de la CEI, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime.

Il a ajouté que « la Commission Electorale Indépendante voudrait en appeler à l’esprit de civisme, de discipline et de non-violence de tous, candidats, électeurs ou non, pour le déroulement, dans un climat apaisé, de cette phase sensible du processus électoral ».