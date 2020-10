Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020: seulement 3.084.288 d’électeurs ont retiré leur carte

Dans un communiqué publié ce jour 26 Octobre, la Commission Électorale Indépendante de Côte d’Ivoire annonce les chiffres de ceux qui ont déjà pu retirer le précieux sésame pour participer au scrutin du dimanche 31 octobre prochain; seulement 3.084.288 d’électeurs ont retiré leur carte.

A la fin de l’opération de délivrance des cartes d’électeur qui s’est déroulée du 14 au 25 octobre 2020, la Commission Electorale Indépendante de Côte d’Ivoire, à travers un communiqué signé de son secrétaire général, monsieur Brahima Fofana, ce lundi 26 Octobre 2020, annonce les chiffres sur le taux de retrait. Selon le communiqué, seulement 3.084.288 d’électeurs ont retiré leur carte sur 7.495.082 inscrits sur la liste électorale, soit un taux de 41,15%.

Le même communiqué rappelle que le nombre de centres de vote et bureaux reste inchangé. On peut noter que les lieux de vote sont au nombre de 10.815 et de 22.381 pour les bureaux de vote. Pour finir, la CEI indique que conformément aux dispositions du Code électoral, les électeurs qui n’ont pas pu retirer leurs cartes d’électeur, pourront le faire, le 31 octobre 2020, jour du scrutin dans leurs bureaux de vote respectifs où un dispositif particulier sera installé à cet effet.