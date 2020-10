Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020: la commission électorale n’envisage pas un report du scrutin

Le Commission électorale indépendante de Côte d’Ivoire (CENI), a indiqué qu’elle n’envisage aucun report de l’élection présidentielle du 31 octobre prochain.

Le président de la CENI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a indiqué vendredi, qu’«il n’y a aucune raison de justifier un report” de la présidentielle. « La liste électorale est en place et 35 000 agents de sécurité seront déployés dans tout le pays pour surveiller le scrutin », a-t-il déclaré. Cette déclaration intervien alors que l’opposition proteste contre l’organisation pour des raisons selon lesquelles les conditions d’un vote équitable font défaut.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: 35 000 agents mobilisés pour la présidentielle 2020

Le premier producteur mondial de cacao se dirige vers une élection tendue au milieu d’une opposition croissante contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Ce dernier veut prolonger son mandat de 10 ans, de cinq ans supplémentaires, à la suite du décès plus tôt cette année de son successeur choisi, Amadou Gon Coulibaly. Au moins 14 personnes sont mortes dans des affrontements après que Ouattara a annoncé son plan, et on craint que de nouvelles violences n’éclatent pendant le vote.